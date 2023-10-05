Турция нанесла удары по курдским формированиям в Сирии

Подразделения национальной разведки Турции нанесли удары по военным объектам террористической организации РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана). Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

© lenta.ru

Отмечается, что атаке подверглись склады с оружием и боеприпасами, помещения, где располагались бойцы штурмовых и диверсионных подразделений РПК, а также «научно-исследовательские центры».

Ранее турецкие власти заявили, что вся инфраструктура и энергетические объекты курдских организаций в Сирии и Ираке являются законными для нанесения ударов.