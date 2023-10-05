Названо условие заморозки конфликта на Украине

«Именно заморозка возможна, но до прекращения конфликта далеко. И даже заморозка не даст гарантий того, что конфликт остановится надолго. Почему было остановлено противостояние между Северной и Южной Кореей? Потому что были две сверхдержавы, США и СССР, которые, каждая со своей стороны, гарантировала, что конфликт не будет эскалироваться. Сейчас таких гарантов нет», — сказал политолог.