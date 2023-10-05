Шойгу рассказал о большом количестве женщин-добровольцев в зоне СВО

"Я, естественно, спросил у тех, кто занимается подготовкой на этих полигонах, почему они не отправляют. А не отправляют потому, что они уже учат тех, кто должен идти. И тех, кто не имеет опыта оказания первой медицинской помощи в ранениях и самопомощи", - добавил он.