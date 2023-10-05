Опубликованы кадры уничтожения десанта ВСУ на скоростной лодке

Российские военные все активнее применяют в зоне СВО самодельные FPV-дроны. Целями становятся не только стационарные объекты, но также скоростные и маневренные катера ВСУ.

В ТГ-канале "Судоплатов" появился видеоролик с уничтожением на Днепре четверых украинских солдат и катера. На видео можно увидеть, как FPV-дрон ВТ-40 атакует украинскую моторную лодку. Беспилотник, по всей видимости, снаряжен осколочным зарядом, так как в результате подрыва судно не пострадало и было прибито к берегу, а вот экипаж оказался поражен.

Отметим, что дрон ВТ-40 ("Владлен Татарский")разработан российскими волонтерами.

Тактико-технические характеристики FPV-дрона позволяют применять различные типы боеприпасов от 1,3 до 3 килограммов на расстоянии 7-10 километров. С помощью беспилотника данного типа, по данным волонтеров, в сентябре было поражено 69 машин, 18 бронетранспортеров, 17 БМП, семь танков и три артиллерийских системы.