Россия разместит военно-морской флот в Абхазии

Пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ разместят в Черном море Абхазии. Соответствующее соглашение между Россией и Республикой уже подписано, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания .

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — сказал Бжания в интервью газете «Известия».

Ранее российский лидер Владимир Путин провел встречу с Асланом Бжанией. Он еще раз поздравил Республику с прошедшим Днем победы и независимости. Путин подчеркнул, что рост товарооборота между Россией и Абхазией за прошлый год составил 73%, передает RT.