Шойгу проверил процесс боевой подготовки военных и добровольцев на полигонах ЮВО
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев подразделений «БАРС» на полигонах ЮВО. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений «БАРС» на полигонах Южного военного округа», —сказано в заявлении ведомства.
27 сентября Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).