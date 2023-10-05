Украина получила от Германии новую партию разведсистем

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу и финансированию правительства Германии передал Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

© Газета.Ru

По данным агентства, это заказы в двузначном диапазоне миллионов евро.

Разведывательные системы включают беспроводные каналы связи, в частности, 4G и Starlink, для передачи видео на мобильный командный пункт. Над соответствующим проектом немецкий концерн сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel.

Накануне сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Германии не осознают опасности накачки Украины оружием.