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Украина получила от Германии новую партию разведсистем

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу и финансированию правительства Германии передал Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

Украина получила от Германии новую партию разведсистем
© Газета.Ru

По данным агентства, это заказы в двузначном диапазоне миллионов евро.

Разведывательные системы включают беспроводные каналы связи, в частности, 4G и Starlink, для передачи видео на мобильный командный пункт. Над соответствующим проектом немецкий концерн сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel.

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Накануне сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Германии не осознают опасности накачки Украины оружием.

Так дипломат прокомментировала заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман об оправданности потенциальных ударов Вооруженных сил Украины по территории РФ дальнобойными крылатыми ракетами Taurus.

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