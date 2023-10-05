Марочко заявил о расстреле украинских военных под Кременной

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы националистического батальона "Азов" расстреляли украинских военных под Кременной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Марочко, пикап "азовцев" удалось обнаружить в ходе аэроразведки в районе населенного пункта Дроновка в ЛНР. В кузове машины находились трое военных в украинской форме. Замеченный автомобиль остановился возле реки Северский Донец.

"Два боевика вытолкали военнослужащих из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку", - добавил Марочко.

До этого Марочко рассказывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут перехватить инициативу под Красным Лиманом.