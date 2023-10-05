Мобилизация: последние новости на сегодня 5 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 октября 2023, в материале «Рамблера».

Депутат Кузнецов: проблемы мобилизованных в зоне СВО разрешены наполовину

За год решено чуть больше половины проблем мобилизованных, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Дмитрия Кузнецова.

По его словам, с ноября прошлого года в штаб поступило 4 тысячи 246 обращений, по которым направлены 8 тысяч 217 запросов региональным властям, в Министерство обороны, органы прокуратуры, уполномоченному по правам человека в РФ и в прочие ведомства. В настоящий момент 54% указанных в обращениях проблем полностью или частично решены.

Отмечается, что общий процент решаемости в сентябре вырос на 1% по сравнению с месяцем ранее, и теперь составляет 54%.

Как правило, мобилизованные и их близкие обращаются с вопросами по выплатам.

Российские десантники получили партию БМД-2 и БТР-РД

Волгоградский филиал «Курганмашзавода» отгрузил партию отремонтированных БМД-2 и БТР-РД, сообщает «Лента.ру».

Предприятие продолжает выполнять государственный оборонный заказ. Машины предназначены для десантников. На них полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты. После этого БМП прошли все виды ходовых и огневых испытаний и были приняты представителями военной приемки.

Объем отгруженной партии не уточняется.

Гуманитарная помощь от "КАМАЗа" мобилизованным

В Ростовской области прошло торжественное мероприятие и передача очередной партии гуманитарного груза в подшефные «КАМАЗу» воинские части, сообщает kamaz.ru.

На средства компании для трёх подшефных воинских частей куплены семь квадроциклов, автомобильные запчасти, газовые баллоны, бензопилы, бензиновые и дизельные генераторы, изолон, пеноплекс и другие материалы. А на добровольные пожертвования сотрудников предприятия были приобретены продукты питания. Это консервы, сахар, чай.