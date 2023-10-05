Спецоперация на Украине 5 октября: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 октября 2023 года.
В Харьковской области рассказали об укреплении ВСУ оборонительных позиций
Украинская армия укрепляет оборонительные позиции в Харьковской области, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.
По его словам, противник роет траншеи прямо посреди центральных районов городков в области, уничтожая при этом подземные коммуникации. Об этом сообщают люди, которые находятся в контакте с российскими военными.
При этом военные России точечно отрабатывают места скопления Вооруженных сил Украины. Ежедневные потери исчисляются сотнями.
Российский полковник рассказал о смене тактики ВСУ
Украинская армия сменила тактику наступления, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военного эксперта, полковник в отставке Анатолия Матвийчука.
По его словам, если минувшей весной противник бросил массу пехоты, артиллерии, танков и бронетехники, чтобы попытаться подорвать на определенных направлениях российскую оборону, то теперь, как Вооруженные силы Украины начали нести огромные потери, отказались от этой тактики и перешли на тактику мелких подразделений.
Под утро подразделения противника скапливаются в отдельных направлениях и пытаются атаковать их без техники.
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 118 снарядов
За минувшие сутки противник выпустил по населённым пунктам ДНР 118 снарядов, сообщает RT.
В результате обстрелов два человека были ранены.
Также известно о повреждении трёх домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.