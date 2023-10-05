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На Западе пришли в шок от самодельной техники ВСУ

Импровизированная бронемашина БМД-РПР Украины вредна для экипажа, так как выделяет большое количество дыма, производимого пушкой, сообщает Forbes.

На Западе пришли в шок от самодельной техники ВСУ
© РИА Новости

Издание называет эту бронемашину странной, так как она изрыгает белый дым при стрельбе из автоматической пушки — это напоминание об одной из самых острых проблем украинских военных. Дело не только в том, что им вредно им дышать, но и в том, что он выдает позицию бронемашины.

БМД-ПРП представляет собой подвижный разведывательный пункт, на который установлена башня от боевой машины десанта БМД-2 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. Ствол при стрельбе производит большое количество дыма, который должен выводиться через вентилятор или в открытый люк башни. Опасность в том, что дроны-камикадзе стремятся атаковать именно люки.

Украинские вооруженные силы начали бои, имея около 1200 боевых машин пехоты: большинство из них — бывшие советские БМП-1. 21 месяц спустя Россия уничтожила или захватила почти 700 оригинальных боевых машин.

Чтобы компенсировать боевые потери, Киев потенциально вывел со складов сотни старых БМП, а иностранные союзники Киева пообещали поставить около 3 тысяч БМП и менее хорошо вооруженных бронетранспортеров. Это должно привести к профициту в размере более 2 тысяч БМП и БТР.

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