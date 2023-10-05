На Западе пришли в шок от самодельной техники ВСУ

Импровизированная бронемашина БМД-РПР Украины вредна для экипажа, так как выделяет большое количество дыма, производимого пушкой, сообщает Forbes.

Издание называет эту бронемашину странной, так как она изрыгает белый дым при стрельбе из автоматической пушки — это напоминание об одной из самых острых проблем украинских военных. Дело не только в том, что им вредно им дышать, но и в том, что он выдает позицию бронемашины.

БМД-ПРП представляет собой подвижный разведывательный пункт, на который установлена башня от боевой машины десанта БМД-2 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. Ствол при стрельбе производит большое количество дыма, который должен выводиться через вентилятор или в открытый люк башни. Опасность в том, что дроны-камикадзе стремятся атаковать именно люки.

Украинские вооруженные силы начали бои, имея около 1200 боевых машин пехоты: большинство из них — бывшие советские БМП-1. 21 месяц спустя Россия уничтожила или захватила почти 700 оригинальных боевых машин.