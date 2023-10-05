Япония изменила сроки закупки ракет Tomahawk у США

Японские власти приняли решение начать закупки у Соединённых Штатов крылатых ракет Tomahawk в 2025 году, что на год раньше, чем планировалось ранее, сообщает ТАСС.

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К договорённости пришли новый глава Министерства обороны Японии Минору Кихара и руководитель Пентагона Ллойд Остин в ходе прошедших в Вашингтоне переговоров. Согласно плану Токио, у США может быть закуплено 400 крылатых ракет. Изначально ожидалось, что все они будут последней модификации Block V, однако министры договорились, что половина приобретаемых ракет будут более старой версии Block IV.

Кихара отметил, что стратегическое сотрудничество между двумя странами находится на беспрецедентном уровне, и оно будет укрепляться дальше. Остин указал, что договор о безопасности между Токио и Вашингтоном является нерушимым и распространяется на все территории, находящиеся под администрированием Японии, включая острова Сенкаку, являющиеся предметом территориального спора между Японией и Китаем.