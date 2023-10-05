В Кировоградской и Полтавской областях Украины произошли взрывы

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Дополнительной информации пока не приводится, официальных комментариев не поступало. В ночь на 5 октября взрывы произошли в Харьковской области на северо-востоке Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.