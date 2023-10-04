На Украине заявили о планах производить системы ПВО вместе с США

Украина планирует вместе с США начать производство комплексов противовоздушной обороны (ПВО), рассказал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он добавил, что работа в этом направлении уже началась, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Камышин пояснил, что во время визита украинской делегации в США стороны обсудили вопросы дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также совместный проект в области производства систем ПВО.

По его словам, работа по реализации проекта уже началась. Первые результаты появятся к концу 2023 года, уточнил министр.

Представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат, в свою очередь, допустил, что при производстве комплексов будут использованы многолетние разработки украинских инженеров в этой сфере.

Напомним, что до 1991 года Украина обладала развитой военной промышленностью, способной производить танки, самолеты, стрелковое вооружение.

За период с 1991 по 2014 год страна, по мнению экспертов, практически утратила свои производственные мощности. В настоящее время украинские площадки способны производить военные грузовики, осуществлять ремонт бронетехники и самолетов, модернизировать имеющиеся ракеты различного назначения.