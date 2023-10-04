Госдеп одобрил продажу Испании военного оборудования на 2,8 миллиарда долларов
В Пентагоне заявили, что Госдеп США одобрил продажу Испании модернизированных систем Patriot, а также оборудования к ним на 2,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Испании модернизированных огневых установок PATRIOT Configuration-3+ и сопутствующего оборудования на 2,8 миллиарда долларов», — заявили в Пентагоне.
Там также отметили, что Минобороны США уже отправило уведомление в конгресс страны о согласовании сделки.
Ранее в США объяснили прекращение поставок Patriot Украине.
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