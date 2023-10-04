Германия заявила об отсутствии планов по поставкам Taurus Украине
Власти Германии не планируют в обозримом будущем поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое СМИ.
Отмечается, что Берлин еще не направил Киеву официальный отказ на запрос, но внутри страны уже четко обозначили, что не станут поставлять ракеты Taurus. При этом в будущем к этому вопросу могут вернуться, но поставки все равно считаются крайне маловероятными.
Кроме того, по данным немецкого СМИ, Берлин дал понять Киеву, что намерен сделать все возможное для дальнейшего усиления противовоздушной обороны и может быть поставит большее количество ракет для систем Patriot.
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