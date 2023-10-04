Украина получит от Литвы еще €340 млн

Литва планирует в 2024 году выделить из бюджета €340 на помощь Украине , сообщила журналистам премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните . По словам политика, которые приводит ТАСС, указанная сумма составит 0,4% от валового внутреннего продукта страны.

В будущем году средства нам понадобятся не только для поддержки беженцев с Украины, но и для дальнейшего оказания помощи [этой стране. На это правительством предусмотрено 340 млн евро. Это составляет 0,4% от валового внутреннего продукта, — уточнила премьер.

Летом 2023 года Литва подсчитала, что с начала конфликта на Украине Вильнюс в общей сложности предоставил военную, финансовую и гуманитарную поддержку Киеву на €1 млрд. На военные нужды Украины была выделена половина из озвученной суммы (€0,5 млрд).

Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз больше не может отправлять вооружение Украине из своих запасов. Продолжение поставок поставит под угрозу собственную безопасность Брюсселя, уточнил один из европейских чиновников. Вместе с тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что до конца 2023 года ЕС планирует подготовить до 40 тысяч военнослужащих ВСУ, а также согласовать выделение Киеву еще €5 млрд на военную помощь в 2024 году.