США передали Украине более миллиона конфискованных у Ирана патронов

«Правительство получило эти боеприпасы в собственность 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска о конфискации со стороны Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)», — говорится в тексте.

В США предполагают, что изначально патроны предназначались для движения хуситов в Йемене. На этом фоне в Центральном командовании американских ВС заявили о намерении «работать с союзниками и партнерами для противодействия потоку иранской помощи всеми законными средствами, в том числе с помощью санкций», а также «пролить свет на дестабилизирующую деятельность Тегерана и положить ей конец».