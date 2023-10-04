Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью RealTruthTalk заявил, что принятые президентом России Владимиром Путиным решения во время конфликта на Украине улучшили шансы Москвы на победу.

Риттер добавил, что у российских военных есть стратегическое преимущество, а Соединенные Штаты остались в очень плохом положении. Он полагает, что украинская армия находится на грани полного краха, так как не могут выдержать натиска российских войск. Также, по словам Риттера, у ВСУ закончились стратегические резервы, а Россия продолжает наращивать силы.