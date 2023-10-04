Стало известно, когда пройдет заседание совета коллективной безопасности ОДКБ

Заместитель начальника департамента международного сотрудничества минобороны Белоруссии полковник Дмитрий Рябихин заявил, что в ноябре республика проведёт заседание совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня».

«В ноябре Республика Беларусь будет принимать совместное заседание советов министров обороны и министров иностранных дел, секретарей государственной безопасности и будет очередная сессия совета коллективной безопасности под руководством главы нашего государства», — рассказал он.

Рябихин также добавил, что заседание пройдёт под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В Совет коллективной безопасности ОДКБ входят лидеры стран-членов ОДКБ — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. На заседании будут рассмотрены вопросы деятельности Организации, а также координации её государств-участников.