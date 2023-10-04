США отправят Украине партию оружия, которая была перехвачена на пути в Йемен

США отправят Украине партию иранского оружия, которая была перехвачена на пути в Йемен . Об этом сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что оружие было перехвачено ещё в январе 2023 года. Тогда военные из США и Франции перехватили судно в Оманском заливе, которое, предположительно, переправляло партию иранского оружия в Йемен. Согласно имеющейся информации, на борту обнаружили более трёх тысяч автоматов, 678 тысяч патронов и 23 управляемые противотанковые ракеты.