США отправят Украине партию оружия, которая была перехвачена на пути в Йемен
США отправят Украине партию иранского оружия, которая была перехвачена на пути в Йемен. Об этом сообщил телеканал CNN.
Уточняется, что оружие было перехвачено ещё в январе 2023 года. Тогда военные из США и Франции перехватили судно в Оманском заливе, которое, предположительно, переправляло партию иранского оружия в Йемен. Согласно имеющейся информации, на борту обнаружили более трёх тысяч автоматов, 678 тысяч патронов и 23 управляемые противотанковые ракеты.
При этом источник отмечает, что на передачу оружия Украине нет юридических оснований, поэтому США придётся подключить к отправке собственные юридические органы — устав ООН требует, чтобы любое конфискованное оружие было уничтожено либо складировано.
«Администрация Байдена уже несколько месяцев размышляет над тем, как законно отправить оружие, которое хранится на объектах Центрального командования Вооружённых сил США по всему Ближнему Востоку, украинцам», — сообщает источник.
Ранее США анонсировали новый пакет военной помощи Украине.