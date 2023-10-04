В США раскрыли продолжительность жизни бойцов ВСУ

Украинские призывники все чаще сдаются в плен на фоне сообщений об огромных потерях на линии фронта. В связи с этим ожидаемая продолжительность жизни солдат ВСУ иногда составляет несколько часов. Причинами огромных потерь в рядах украинской армии называют интенсивность российского артиллерийского огня и ограниченную подготовку, которую проходили украинские мобилизованные перед отправкой на передовую.