Продолжительность жизни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой иногда составляет несколько часов, пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).
Украинские призывники все чаще сдаются в плен на фоне сообщений об огромных потерях на линии фронта. В связи с этим ожидаемая продолжительность жизни солдат ВСУ иногда составляет несколько часов. Причинами огромных потерь в рядах украинской армии называют интенсивность российского артиллерийского огня и ограниченную подготовку, которую проходили украинские мобилизованные перед отправкой на передовую.
«Офицеры настаивали на том, чтобы призывники учились на поле боя, чтобы компенсировать почти полное отсутствие подготовки», — сказано в сообщении.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал Украину пойти на мир из-за многочисленных потерь ВСУ. Он подчеркнул, что украинская фаза войны подошла к концу.