Бюджет-2024: сколько потратят на военных и силовиков

16 октября Госдума начнет рассматривать проект бюджета России на 2024–2026 годы. Сейчас он внесен правительством в парламент, и чиновники вместе с депутатами готовятся его обсуждать.

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NEWS.ru решил узнать, сколько будет потрачено в следующие годы на военные цели, а также на работу правоохранительных органов и развитие стратегических объектов.

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Национальная безопасность

Этот раздел бюджета — один из самых больших. Траты на правоохранительные органы в 2024 году составят 3 трлн 388,6 млрд руб., в 2025 году — 3 трлн 275,2 млрд руб., в 2026 году — 3 трлн 406,4 млрд руб. При этом, когда эти расходы планировали еще год назад, они были меньше. Сейчас же в эти суммы входят добавленные 363,6 млрд руб. на 2024 год, 233,6 млрд руб. на 2025-й и 240,4 млрд руб. на 2026-й.

В значительной мере на это повлияли дополнительные вливания средств на создание органов власти на новых территориях. На эти цели к ранее запланированным расходам добавляют еще по 84–94 млрд руб. в год. А на улучшение оплаты труда плюсом идут еще по 25–27 млрд руб. ежегодно.

На выплату дополнительной надбавки к денежному довольствию сотрудникам органов предварительного следствия в МВД в 2024 году добавят еще 3 млрд 360 млн руб., в 2025 году — 3 млрд 500,5 млн руб., в 2026 году — 3 млрд 640,5 млн руб. А на материально-техническое оснащение Генпрокуратуры России в 2024 году дополнительно выделят более 3 млрд руб., в 2025 году — 3 млрд 173 млн руб., в 2026 году — 150 млн руб. Почти в тех же объемах станет больше расходов на зарплаты сотрудникам Генпрокуратуры и Следственного комитета.

На реконструкцию и строительство СИЗО, исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений добавят 12,8 млрд руб.

Немало получат и в МЧС. На восстановление и поддержание летной годности воздушных судов министерства в 2024 году добавят 4 млрд 725 млн руб., в 2025 году — 500 млн руб. И по 2,2–2,6 млрд ежегодно будут добавлять на зарплаты сотрудникам авиационных учреждений и спасателям.

Другие дополнительные траты в основном связаны с ремонтом, строительством и расходами на техническое обеспечение силовиков.

Национальная оборона

На оборонные цели расходы во многом засекречены, но в общих чертах бюджет позволяет оценить и их. Траты на эти цели в 2024 году составят 10 трлн 775,4 млрд руб., в 2025 году — 8 трлн 534,1 млрд руб., в 2026 году — 7 трлн 409 млрд руб. Интересно, что доля оборонных расходов в общем объеме трат государства существенно вырастет. Если в этом году она составляла 21% от всех бюджетных расходов, то в следующем увеличится до 29,4%. Затем в 2025 и 2026 году чуть снизится, до 25,5% и 21,9% соответственно.

Это связано с тем, что, по сравнению с предыдущим проектом бюджета, на 2024 год дополнительно выделили 6,1 трлн руб., на 2025-й — 4,3 трлн руб., а на 2026-й — 2,2 трлн руб.

На первом месте по дополнительным тратам — материальное стимулирование работников военных комиссариатов в 2024 году, им добавят 4,7 млрд руб. Затем идет обеспечение военных представительств Минобороны России и органов их контроля, в 2024 году им добавят 2,4 млрд руб., в 2025 году — 2,7 млрд руб., в 2026 году — 2,8 млрд руб.

На разминирование и очистку новых территорий от взрывоопасных предметов будет уходить еще по 1,5 млрд руб. ежегодно.

Также дополнительно на оплату труда военно-учетных работников муниципального уровня в 2024 году добавят 492 млн руб., в 2025-м — 780 млн руб., в 2026-м — 1,1 млрд руб.

Помимо этого, из зарезервированных средств на создание мобилизационного людского резерва вооруженных сил в 2024–2026 годах будет тратиться 16,5 млрд руб. ежегодно.

Кроме того, на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком военнослужащим женского пола, проходящим военную службу по контракту, и сотрудникам, проходящим службу в МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службе, ФСИН и таможне в 2024 году зарезервировали почти 4,2 млрд руб., в 2025–2026 годах — по 5,1 млрд руб.

А еще NEWS.ru ранее писал, как увеличат расходы на военных пенсионеров и инвалидов.

В то же время на 9,8 млрд руб. в 2026 году будет сокращена реализация программы по развитию космодромов и обеспечению космической деятельности.

При этом следует добавить, что во многих госпрограммах, формально не связанных с оборонными целями, часть расходов засекречена.

Стратегические объекты

В том же разделе «Национальная оборона» стоит отдельно выделить стратегические объекты. Так, только из зарезервированных еще год назад средств по 2,3 млрд руб. ежегодно будут направлять на создание системы базирования Черноморского флота. На содержание и оснащение железнодорожных войск Минобороны только благодаря доходам от их услуг будет выделено 1,5 млрд руб. в 2024-м и по 2 млрд руб. в 2025-м и 2026-м.

Кроме того, на реализацию приоритетов государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2024 году расходы поднимут на 31,1 млрд руб., в 2025 году — на 25,4 млрд руб., в 2026 году — на 28,3 млрд руб.

В том числе увеличат расходы на строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова и развитие Новороссийского транспортного узла. В 2024 году на эти цели добавят 3,6 млрд руб.

Также власти поднимут взнос в уставный капитал ОАО «Российские железные дороги» в целях развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2024 году (на 2 млрд руб.) и в 2025 году (на 4,5 млрд руб.).

В то же время субсидии российским авиакомпаниям и региональным унитарным предприятиям на обновление парка воздушных судов для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок в 2024 году, напротив, сократят на 4,2 млрд руб., в 2025 году — на 2,9 млрд руб., в 2026 году — на 1,4 млрд руб. Также на 7,3 млрд руб. в следующем году сократят реконструкцию объектов в аэропортовых комплексах.