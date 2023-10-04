Российские войска уничтожили штаб тактической группы ВСУ «Соледар»

ВСУ понесло ощутимые потери командного состава. На южном направлении ВКС России полуторатонной авиационной бомбой ФАБ-1500 уничтожили штаб отдельной тактической группы «Соледар», расположенный в Александро-Калиново. Об этом рассказал «МК».

Украинский командный пункт, обустроенный в подземном бункере, был защищен и замаскирован по последним стандартам НАТО, но российская космическая разведка смогла вычислить объект и дать его координаты нашим войскам. Далее в дело вступили самолеты ВКС, и бомба ФАБ-1500 поставила точку на жизнях 50 украинских военачальников.

«Этот штаб координировал действия частей ВСУ на Артемовском направлении, то есть руководил частями, которые вот уже четыре месяца пытаются вернуть Бахмут и атакуют фланги нашей группировки, в том числе в районе Клещеевки», – пишет издание.