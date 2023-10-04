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Минобороны заявило о поражении украинского МиГ-29

Российские военнослужащие сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны заявило о поражении украинского МиГ-29
© РИА Новости

Там уточнили, что украинский самолет сбила истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

До этого ВКС России уничтожили истребитель Миг-29 на аэродроме Кульбакино Николаевской области.

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