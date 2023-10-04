Минобороны заявило о поражении украинского МиГ-29

Российские военнослужащие сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинский самолет сбила истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины.