Один из участников украинской диверсионной группы, пытавшейся ночью проникнуть в Крым на быстроходном катере и трех гидроциклах, был взят в плен и рассказал о целях операции. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.