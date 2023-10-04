Пленный участник украинской ДРГ, пытавшейся проникнуть в Крым, сообщил о целях операции
Один из участников украинской диверсионной группы, пытавшейся ночью проникнуть в Крым на быстроходном катере и трех гидроциклах, был взят в плен и рассказал о целях операции. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым совместно с подразделениями Черноморского флота ВМФ России и Управления Росгвардии по Республике Крым 4 октября предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств", - отметили в ЦОС.
"Один диверсант захвачен в плен. В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым", - сообщили в ФСБ.
Как ранее сообщили журналистам в Минобороны России, ночью 4 октября в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, которая была пресечена самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России.