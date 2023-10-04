Минобороны показало уничтожение штурмовых групп ВСУ у Авдеевки

Российская артиллерия накрыла огнем штурмовые группы ВСУ у Авдеевки. Кадры уничтожения живой силы противника публикует Министерство обороны РФ.

Передвижение штурмовиков российские военные выявили с помощью беспилотников. В лесополосе они планировали подобраться к позициям наших бойцов. По данным ведомства, часть штурмовиков была уничтожена, остальные бежали.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении живой силы и вооружения ВСУ в районе Берестового и опубликовало кадры ударов.

Также ведомство обнародовало видео, на котором запечатлен момент авиаудара по складу с техникой и вооружением ВСУ в Константиновке.