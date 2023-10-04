Бойцы Вооруженных сил Украины могли создать резерв поблизости от Южного участка в Донецкой народной республике, продолжая готовиться к наступлению через пять-семь дней, заявил республики Денис Пушилин. Об этом сообщается в эфире канала "Соловьев Live".

"На южном участке фронта мы видим отвлекающие действия противника и скопление на некотором удалении резервов противника", - уточнил Пушилин.

По слова главы ДНР, прогнозируется наступление украинских военных по ряду направлений в течение пяти-семи дней.

"Но наше военное командование понимает, что с этим делать, понимает, как этому противостоять", - обратил внимание Пушилин.

В настоящий момент неизвестно, когда точно украинская сторона может начать наступление в Донецком регионе.

До этого Пушилин заявил, что ВСУ сконцентрировались на круговой обороне Купянска и Боровой.