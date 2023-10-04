ВС РФ разнесли авиаударом склад вооружения ВСУ в Константиновке

Склад с вооружением и военной техникой ВСУ разнесло после авиаудара российских сил в Константиновке, сообщает Министерство обороны РФ.

На кадрах объективного контроля видно, как в результате точного попадания происходит взрыв и в воздух поднимаются густые клубы дыма.

Ведомство регулярно публикует снятые с высоты птичьего полета кадры из зоны спецоперации. Накануне Минобороны обнародовало видео, на котором российские артиллеристы бьют по опорнику ВСУ в районе Белогоровки.