Российские войска одерживают верх в противостоянии беспилотников в небе над Украиной. Об этом газете The Washington Post сообщил украинский военнослужащий.

"Это похоже на шахматную партию. И они в ней побеждают", - заявил изданию заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

По словам собеседника газеты, российским беспилотникам "сложно противостоять". Военнослужащий утверждает, что войска РФ используют беспилотники для поражения более мелких целей, а также могут применять одновременно по два устройства, что говорит о том, что Москва располагает "значительно большими запасами дронов", чем Киев.

Издание уточняет, что одно украинское подразделение по производству беспилотников производит и использует примерно по 20 дронов ежедневно, однако этого количества не хватает. "Дронов никогда не бывает достаточно", - отметил один из конструкторов подразделения.