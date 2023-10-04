Российские войска одерживают верх в противостоянии беспилотников в небе над Украиной. Об этом газете The Washington Post сообщил украинский военнослужащий.
"Это похоже на шахматную партию. И они в ней побеждают", - заявил изданию заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
По словам собеседника газеты, российским беспилотникам "сложно противостоять". Военнослужащий утверждает, что войска РФ используют беспилотники для поражения более мелких целей, а также могут применять одновременно по два устройства, что говорит о том, что Москва располагает "значительно большими запасами дронов", чем Киев.
Издание уточняет, что одно украинское подразделение по производству беспилотников производит и использует примерно по 20 дронов ежедневно, однако этого количества не хватает. "Дронов никогда не бывает достаточно", - отметил один из конструкторов подразделения.
Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.