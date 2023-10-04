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Глава ДНР Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных

В плену ВСУ находятся порядка 500 российских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин назвал число находящихся в плену ВСУ российских военных
© РИА Новости

По его словам, эта цифра является примерной, так как подтверждение найти весьма сложно, ВС России выискивают информацию, передает РИА «Новости».

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Пушилин отметил, что ранее такая работа была выстроена четко – стороны обменивались информацией, однако Киеву это больше не нужно.

При этом глава ДНР добавил, что российским военным сдались около 1 тыс. бойцов ВСУ.

«Цифра несопоставима», – подчеркнул Пушилин.

В первых числах октября бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВСУ.