Пушилин назвал число находящихся в плену ВСУ российских военных

В плену ВСУ находятся порядка 500 российских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, эта цифра является примерной, так как подтверждение найти весьма сложно, ВС России выискивают информацию, передает РИА «Новости».

Пушилин отметил, что ранее такая работа была выстроена четко – стороны обменивались информацией, однако Киеву это больше не нужно.

При этом глава ДНР добавил, что российским военным сдались около 1 тыс. бойцов ВСУ.

«Цифра несопоставима», – подчеркнул Пушилин.