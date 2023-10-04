В Госдепе заявили о праве Киева принимать решения об ударах по России

«Я думаю, что с самого первого дня президент Байден ориентировался на две путеводные звезды. Одна из них - убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к этому. Но другая - избегать прямого конфликта с Россией, потому что потенциальное развитие этого конфликта - это не та точка, в которую кто-то хочет пойти, и не то место, которое полезно для безопасности американского народа», - подчеркнул госсекретарь.