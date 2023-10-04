В Госдепе заявили о праве Киева принимать решения об ударах по России
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют атаки ВСУ за пределами Украины, но считают, что Украина вправе принимать решения о целях для своих ударов. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Тему атак ВСУ Блинкен прокомментировал во время беседы в одном из университетов США. Госсекретаря спросили, как быть с «очень сложным вопросом» возможного использования американского оружия против России.
«Я думаю, что с самого первого дня президент Байден ориентировался на две путеводные звезды. Одна из них - убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к этому. Но другая - избегать прямого конфликта с Россией, потому что потенциальное развитие этого конфликта - это не та точка, в которую кто-то хочет пойти, и не то место, которое полезно для безопасности американского народа», - подчеркнул госсекретарь.
Блинкен отметил, что США, принимая решения о поставках вооружений Украине, учитывают три фактора - смогут ли ВСУ использовать это оружие (обучены ли они), смогут ли они обеспечивать ремонт и обслуживание вооружений, и является ли использование именно этого оружия частью более крупного плана.
«В конце концов, решения о том, как и где использовать это оборудование, должна принимать Украина. <…> Наша позиция заключается в том, чтобы не поощрять и не разрешать удары за пределами Украины, но, по сути, это решение должна принимать Украина», - заключил он.
Американские СМИ ранее сообщили, что президент США Джо Байден во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал ему «небольшую партию» дальнобойных ракет ATACMS в ближайшие недели. Financial Times писала, что оснащены они могут быть кассетными боеголовками.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев дал США обещание не применять ATACMS для атак по территории России.