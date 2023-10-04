Мобилизация: последние новости на сегодня 4 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 октября 2023, в материале «Рамблера».

У ветеранов СВО есть запрос на госслужбу, для них создадут социальные лифты

Власти РФ намереваются создать социальные лифты для помощи в продвижении деятельности ветеранов специальной военной операции в сфере государственной службы. Такое заявление сделала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, передает ТАСС.

Она отметила, что фонд фиксирует среди ветеранов СВО запрос на продолжение деятельности в сфере государственной службы, поэтому для них нужно создать все необходимые условия.

«Прежде всего это очень хорошие организаторы и мотиваторы, люди, которые могут объединить вокруг себя - <…> мне кажется, такие люди очень нужны», — подчеркнула она. Цивилева добавила, что люди с инвалидностью без проблем могут стать депутатом или губернатором, для этого не должно быть никаких преград.

Участники СВО и их семьи отправились на теплоходе в путешествие по Волге

Российские военнослужащие, принимавшие участие в боях на Украине, а также члены их семей отправились в путешествие по Волге в рамках проекта «Своих не бросаем», они проедут по маршруту Самара-Казань-Самара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Уточняется, что участие в проекте приняли более 260 человек, они увидят набережные Самары, национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевские горы. Кроме того, гостей на протяжении рейса будет сопровождать музыка в исполнении приглашенных артистов.

На Ставрополье увеличат объем поддержки участников СВО в 2024 году

Объем поддержки российских солдат, участвующих в специальной военной операции, а также членов их семей на Ставрополье в 2024 году превысит 5,6 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представленные губернатором края Владимиром Владимировым данные по проекту бюджета на 2024 год.