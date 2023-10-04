Мобилизация: последние новости на сегодня 4 октября 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 октября 2023, в материале «Рамблера».
У ветеранов СВО есть запрос на госслужбу, для них создадут социальные лифты
Власти РФ намереваются создать социальные лифты для помощи в продвижении деятельности ветеранов специальной военной операции в сфере государственной службы. Такое заявление сделала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, передает ТАСС.
Она отметила, что фонд фиксирует среди ветеранов СВО запрос на продолжение деятельности в сфере государственной службы, поэтому для них нужно создать все необходимые условия.
«Прежде всего это очень хорошие организаторы и мотиваторы, люди, которые могут объединить вокруг себя - <…> мне кажется, такие люди очень нужны», — подчеркнула она. Цивилева добавила, что люди с инвалидностью без проблем могут стать депутатом или губернатором, для этого не должно быть никаких преград.
Участники СВО и их семьи отправились на теплоходе в путешествие по Волге
Российские военнослужащие, принимавшие участие в боях на Украине, а также члены их семей отправились в путешествие по Волге в рамках проекта «Своих не бросаем», они проедут по маршруту Самара-Казань-Самара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Уточняется, что участие в проекте приняли более 260 человек, они увидят набережные Самары, национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевские горы. Кроме того, гостей на протяжении рейса будет сопровождать музыка в исполнении приглашенных артистов.
На Ставрополье увеличат объем поддержки участников СВО в 2024 году
Объем поддержки российских солдат, участвующих в специальной военной операции, а также членов их семей на Ставрополье в 2024 году превысит 5,6 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представленные губернатором края Владимиром Владимировым данные по проекту бюджета на 2024 год.
Согласно документам, объем помощи вырастет на 12% по сравнению с 2023 годом. В 2022 году регион направил на меры поддержки более 4,7 млрд рублей, в 2023 году — более 4,9 млрд рублей. Планируется, что в 2024 году объем поддержки превысит 5,6 млрд рублей.