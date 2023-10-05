ВСУ применяют вредную для здоровья экипажа самодельную бронетехнику

Странная бронемашина, изрыгающая белый дым при стрельбе из пушки, стала очередным свидетельством острого дефицита боевых машин пехоты в ВСУ. Постоянная нехватка БМП заставила украинцев мастерить самодельные БМП, совмещая пригодные к эксплуатации шасси и орудия. Одним из худших примеров стала БМП-1ЛБ, представляющая собой МТ-ЛБ с дистанционно управляемым 14,5-мм пулеметом, пишет Forbes

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Но еще хуже украинская БМД-ПРП. Это советский подвижный разведывательный пункт ПРП-3, который вооружили башней от БМД-2 и 30-миллиметровой автопушкой 2А42. При ведении огня автоматическая пушка дымит, как при пожаре. Причем дым валит как из ствола пушки, так и из открытого люка боевой машины.

"Дым представляет опасность для здоровья экипажа. Не только потому, что им вредно дышать, но и потому, что он может выдать местоположение машины", - пишет Forbes.