ВКС РФ отбили попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ

В северо-западной части акватории Чёрного моря самолёты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах.

Также над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.