ВКС РФ отбили попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ

ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ
В северо-западной части акватории Чёрного моря самолёты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах.
Также над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.
За прошедшие сутки российские силы ПВО уничтожили 58 БПЛА.