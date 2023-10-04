Спецоперация на Украине 4 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 октября 2023 года.

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 31 обстреляли территорию ДНР, применив 104 боеприпаса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

Как говорится в сообщении, на донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на горловском — девять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, на ясиноватском — восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на светлодарском — один обстрел из РСЗО, на волновахском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

Информации о жертвах или разрушениях не приводится.

Российские военные поразили пункты дислокации трех бригад ВСУ

Авиация группировки войск «Восток» ударила по пунктам временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет ТАСС.

Он сообщил, что войска Украины потеряли артиллерийское орудие Д-20 и три минометных расчета.

В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

В Херсоне, подконтрольном Киеву, взрывом поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.