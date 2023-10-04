Минобороны: ВСУ понесли значительные потери под Клещеевкой и Андреевкой

ВСУ предприняли безуспешные попытки атаки в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР и понесли значительные потери. Об этом заявил начальник пресс-центра российской группировки войск Юг Вадим Астафьев .

"В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понес значительные потери в живой силе и технике", – приводит его слова РИА Новости.

Астафьев также сообщил, что авиация группировки поразила пункты временной дислокации украинских сил в Краматорском районе ДНР и в районе Звановки в Артемовском районе. Ранее Минобороны РФ отчиталось о ликвидации российскими войсками складов Воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. До этого экс-замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр отметила, что ВСУ продвигаются очень медленно. По ее словам, практически все бои заканчиваются для Украины без изменения положения.