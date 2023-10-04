Группировка войск "Восток" поразила пункты дислокации трех бригад ВСУ

Авиация группировки войск "Восток" на южно-донецком направлении поразила пункты временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено одно орудие и три минометных расчета, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"В ходе контрбатарейной борьбы, противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и три минометных расчета.

Авиационными ударами поражены пункты временной дислокации 5-й механизированной бригады в районе урожайного, 129-й бригады территориальной обороны в Макаровке и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке", - сказал Чехов.

"Подразделения группировки войск "Восток" на южно-донецком направлении при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку противника в направлении Приютного. Штурмовыми подразделениями улучшено тактическое положение в районах [населенных пунктов] Новозлатополь, Червоное, Приютное. Заняты опорные пункты противника", - добавил Чехов.