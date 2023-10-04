Daily Mail заявила о гибели 55 моряков КНР из-за попадания подлодки в ловушку

Британская газета Daily Mail со ссылкой на секретный доклад военной разведки Великобритании сообщила о якобы гибели 55 китайских моряков в связи с попаданием подлодки КНР в ловушку в Жёлтом море.

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В материале говорится, что инцидент с попаданием китайской подлодки в ловушку, установленную для препятствования деятельности британских и американских подлодок в Жёлтом море, произошёл 21 августа.

При этом в открытом доступе подтверждений крушения китайской подлодки нет, а власти Китая опровергли эти данные, пишет газета.