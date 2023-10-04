Минобороны: в России развернут свыше 12 новых комплексов контроля за космосом

Более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов для обнаружения и распознавания космических объектов развернут на территории России до 2025 года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, продолжается работа по созданию новейших радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. В настоящее время для перевооружения соединений и частей Космических войск ведутся около 50 конструкторских и исследовательских работ.

Сегодня военнослужащие Космических войск отмечают свой профессиональный праздник. Четвертого октября 1957 года началась эра освоения космоса - был запущен первый искусственный спутник Земли.