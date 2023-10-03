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Разведывательные самолеты НАТО заметили близ Крыма на фоне попытки атаки ВСУ

Американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk был замечен поблизости от Крыма на фоне атак на полуостров со стороны ВСУ. Трек полета борта доступен на сервисе Flightradar.

Разведывательные самолеты НАТО заметили близ Крыма на фоне попытки атаки ВСУ
© РИА Новости

Кроме того, над Румынией был замечен Boeing P-8 Poseidon. Оба борта стартовали несколько часов назад с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.

Предварительно, именно они наводили ВСУ во время атаки на Севастополь.

У берегов Крыма сбили украинскую ракету «Нептун»

Напомним, что во вторник, 3 октября, ВСУ предприняли две атаки на полуостров. Одна была осуществлена с помощью беспилотников, вторая — с использованием противокорабельной ракеты «Нептун».

В Минобороны РФ пояснили, что дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Дроны также были сбиты. Обломки одного из них, по данным региональных СМИ, рухнули на крышу жилого дома в Инженерной балке (Севастополь).

Ранее сообщалось, что на фоне ракетной атаки ВСУ на Крым близ полуострова кружил самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия Lockheed EP-3E Aries II ВВС США (позывной QW89).

Напомним, что официальные лица НАТО неоднократно заявляли о нежелании вступать в прямой конфликт с Россией. Вместе с тем, альянс осуществляет всестороннюю поддержку Киева.

В частности, страны блока отправляют ВСУ большие пакеты военной помощи, готовят на базах экипажи танков, поставляют Киеву разведывательную информацию, полученную с помощью спутников и разведывательных самолетов.

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