Разведывательные самолеты НАТО заметили близ Крыма на фоне попытки атаки ВСУ

Американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk был замечен поблизости от Крыма на фоне атак на полуостров со стороны ВСУ. Трек полета борта доступен на сервисе Flightradar.

Кроме того, над Румынией был замечен Boeing P-8 Poseidon. Оба борта стартовали несколько часов назад с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.

Предварительно, именно они наводили ВСУ во время атаки на Севастополь.

Напомним, что во вторник, 3 октября, ВСУ предприняли две атаки на полуостров. Одна была осуществлена с помощью беспилотников, вторая — с использованием противокорабельной ракеты «Нептун».

В Минобороны РФ пояснили, что дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Дроны также были сбиты. Обломки одного из них, по данным региональных СМИ, рухнули на крышу жилого дома в Инженерной балке (Севастополь).

Ранее сообщалось, что на фоне ракетной атаки ВСУ на Крым близ полуострова кружил самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия Lockheed EP-3E Aries II ВВС США (позывной QW89).

Напомним, что официальные лица НАТО неоднократно заявляли о нежелании вступать в прямой конфликт с Россией. Вместе с тем, альянс осуществляет всестороннюю поддержку Киева.