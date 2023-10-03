Белый дом оценил способность ВСУ вести контрнаступление

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть от шести до восьми недель на продолжение попыток контрнаступления до ухудшения погодных условий, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос журналистов, смогут ли украинские военные продолжать попытки контрнаступления в условиях наступающих холодов.

«Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым», — оценил он способность ВСУ вести контрнаступление.

По его словам, Конгресс должен оперативно поддержать выделение дополнительных денег Киеву.