У берегов Крыма сбили украинскую ракету «Нептун»

Минобороны РФ сообщило об уничтоженной ПВО украинской ракете "Нептун" у Крыма
Российские дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря у побережья Крыма. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.
"3 октября текущего года около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в министерстве.
Дежурными средствами ПВО "украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова", уточнили в Минобороны РФ.