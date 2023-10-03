Эстонскую платформу для пожертвования ВСУ заподозрили в хищении

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии заподозрил онлайн-платформу для сбора средства на беспилотники для ВСУ в хищении крупной суммы. Об этом сообщает ERR.

Помимо онлайн-платформы, полиция также заподозрила некоммерческое объединение «Институт инфографики и эргономики» и его члена правления Анри Лаупмаа. Как считает прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Мазинг, на данный момент полиция только озвучила подозрения — возможные обвинения будут озвучены только после разбирательства.

«Поэтому на данном этапе прокуратура не раскрывает точный размер причиненного ущерба, а также не комментирует другие детали процесса», — подчеркнула она.

Источник сообщает, что с помощью онлайн-площадки, деятельность которой заинтересовала полицию Эстонии, было собрано около 223 тысяч евро. Однако эта сумма попросту не дошла до Украины.