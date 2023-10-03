Эстонскую платформу для пожертвования ВСУ заподозрили в хищении
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии заподозрил онлайн-платформу для сбора средства на беспилотники для ВСУ в хищении крупной суммы. Об этом сообщает ERR.
Помимо онлайн-платформы, полиция также заподозрила некоммерческое объединение «Институт инфографики и эргономики» и его члена правления Анри Лаупмаа. Как считает прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Мазинг, на данный момент полиция только озвучила подозрения — возможные обвинения будут озвучены только после разбирательства.
«Поэтому на данном этапе прокуратура не раскрывает точный размер причиненного ущерба, а также не комментирует другие детали процесса», — подчеркнула она.
Источник сообщает, что с помощью онлайн-площадки, деятельность которой заинтересовала полицию Эстонии, было собрано около 223 тысяч евро. Однако эта сумма попросту не дошла до Украины.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделение 5 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине.