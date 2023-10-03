Стало известно о результатах обстрела ДНР

Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинской армией Ясиноватой в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. Опубликованы кадры последствий обстрела.

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В результате очередного обстрела ВФУ [вооруженными формированиями Украины] Ясиноватой ранение получил мужчина 1958 года рождения, — написал он.

Отмечается, что за утро 3 октября ВСУ выпустили по Ясиноватой 15 снарядов калибра 155 мм.

Ранее глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко рассказал об участившихся случаях повреждения гражданской инфраструктуры при украинских обстрелах. В частности, в городе есть проблемы с вывозом мусора из-за попаданий кассетных боеприпасов ВСУ по коммунальной технике.

23 сентября ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. В результате обстрела пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Также повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники, у большей части автомобилей осколками пробило двигатель.