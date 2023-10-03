В Нидерландах заявили о проблемах с оборонной промышленностью в Европе
Европа сталкивается с проблемами в области увеличения производства своей оборонной промышленности в связи с поставками вооружений Киеву. Такое заявление сделала глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает «РИА Новости».
«То же самое касается и американской оборонной промышленности. Есть много проблем, над которыми нам надо работать», — сказала она.
При этом Оллонгрен призвала европейские страны продолжать поставки вооружений Украине. Свои слова она объяснила тем, что данный конфликт представляет «общую угрозу безопасности».
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