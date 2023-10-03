СМИ: Украина не сможет победить в противостоянии с Россией

Украине не хватает живой силы и огневой мощи, ей не удастся победить Россию, рассказал обозреватель Стивен Брайан в статье для Asia Times.

Летняя кампания ВСУ не принесла значимых результатов, отметил эксперт. Он добавил, что Киев утратил большое количество солдат и офицеров, потерял бронетехнику.

По его оценке, осеннее наступление Украины также не увенчается успехом. Он пояснил, что времени для него практически не осталось, скоро в регион придут сезонные дожди, а затем — холода.

Аналитик подчеркнул, что положение ВСУ осложняется подавляющим господством в воздухе российской авиации.

Военные действия прежней интенсивности невозможны без поддержки США и Европы, констатировал Брайан. Вместе с тем, поддержка постепенно ослабевает, как со стороны Вашингтона, так и со стороны Брюсселя.

Напомним, что весной 2023 года, на фоне десятков пакетов военной помощи со стороны западных стран, активной подготовки украинских солдат лучшими инструкторами стран НАТО, эксперты заявляли о грядущем поражении ВС РФ и возвращении под контроль Киева ряда регионов, утраченных в 2014-2022 годах.

Летом 2023 года, в связи с провалом контрнаступления Украины, тональность заявлений стала постепенно меняться. Аналитики ведущих западных СМИ начали готовить аудиторию к грядущему поражению ВСУ.