Неразорвавшиеся снаряды найдены в непосредственной близости к ЗАЭС

При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС. Несмотря на наличие неразминированных ВОП, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию, — говорится в сообщении.