Кадыров обратился к Шойгу после его оценки роли Чечни в СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу за особую оценку участия региона в спецоперации на Украине. Он отметил, что слова ведомства важны для республики.

«Уважаемый Сергей Кужугетович, большое спасибо! <…> Постараемся оправдать столь важную для нас оценку, которую мы воспринимаем авансом», — заявил Кадыров в своем telegram-канале.

Он отметил, что оценка Минобороны очень важна для региона.

По словам Кадырова, Чечня продолжит делать все в интересах РФ. Он подчеркнул, что регион еще много раз громко заявит о себе большими достижениями в зоне проведения СВО. Кадыров отметил, что после объявления частичной мобилизации в РФ в республике ее досрочно выполнили.

Глава Чечни заявил, что было сформировано три мотострелковых полка и три батальона «Ахмат». По его словам, бойцы надежно противостоят агрессии НАТО.