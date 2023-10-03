Украина сменила боевую тактику к зиме

Украине все еще не хватает западного вооружения, поэтому у Киева появилась необходимость менять тактику, пишет CNN. Отмечается, что теперь быстрые наступательные операции являются непозволительной роскошью для ВСУ.

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Как сообщается, сейчас Киеву не хватает авиации, поэтому украинцы вернулись к стилю ведения войны, который им известен лучше всего, используя небольшие группы мобильной пехоты для продвижения. В частности, обе стороны конфликта перешли к тактике малых групп из 10-15 человек.

Между тем, как отмечает издание, Россия адаптировалась к новым условиям, ее оборонный бюджет предположительно вырастет на 70% в следующем году. Кроме того, ВС России могут начать очередную операцию по разрушению украинской энергетической инфраструктуры.